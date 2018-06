St. Louis (Missouri/USA) (SID) - Die Baseballer der St. Louis Cardinals haben in der World Series das siebte und entscheidende Spiel erzwungen und den Matchball der Texas Rangers abgewehrt. Die Cardinals bezwangen am Donnerstag zu Hause den Vorjahresfinalisten 10:9. In der Best-of-seven-Finalserie der Major League Baseball (MLB) steht es jetzt 3:3, zum Gewinn des wichtigsten Baseball-Titels der Welt sind vier Siege notwendig. Im siebten Spiel am Freitag haben wieder die Cardinals Heimrecht.

David Freese war für die Cardinals der entscheidende Mann, der seinem Team im elften Inning den Sieg sicherte. Bis dahin hatten sich beide Mannschaften über 4:33 Stunden einen faszinierenden Kampf geliefert. Spiel sechs war eigentlich schon für Mittwoch geplant gewesen, wegen starker Regenfälle wurde es dann aber um 24 Stunden verschoben.

Für die Rangers, die im Vorjahr in der Finalserie 1:4 an den San Francisco Giants gescheitert waren, wäre ein Titelgewinn der erste in ihrer 51-jährigen Klubgeschichte. St. Louis ist mit zehn World-Series-Titeln nach Rekordmeister New York Yankees (27) der erfolgreichste Klub in der Geschichte der Liga. Zuletzt gewannen die Cardinals im Jahr 2006.