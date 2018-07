Chengdu (SID) - 1055 zerhackte Schläger und eine Ehrung: Der frühere Weltranglistenerste Marat Safin ist von der Vereinigung der professionellen Tennisspieler (ATP) am Rande des Turniers in Chengdu für sein nicht immer perfektes Auftreten ausgezeichnet worden. Der temperamentvolle Russe hat in seiner zwölfjährigen Karriere nicht nur die Australian Open (2005) und die US Open (2000) gewonnen, sondern insgesamt auch 1055 Rackets zertrümmert - so viele wie kein anderer Profi vor ihm.

Der 32-jährige Safin geht nach dem Ende seiner Laufbahn zusammen mit Altstars wie John McEnroe und Mats Wilander auf die Senioren-Tour. Doch Tennis allein macht einen Tausendsassa wie Safin, dessen Schwester Dinara Safina auch schon an der Spitze der Weltrangliste stand, nicht glücklich.

Nun lockt die Duma den bekennenden "Playboy". "Ich trete bei der Parlamentswahl in Russland an", sagte Safin und erläuterte: "Die Wahlen sind am 4. Dezember. Es ist eine neue Herausforderung. Ich denke, ich bin ein intelligenter Typ und bringe viele Ideen mit."

Und wie es sich für den Bad Boy des Profitennis gehört, garnierte Safin seine Bewerbung mit einem markigen Spruch: "Ich wäre der bestaussehende Kerl in der Duma - aber nur, weil alle anderen über 60 sind."