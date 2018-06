Moskau (dpa) - Nach einer historischen Totalsanierung hat sich im weltberühmten Bolschoi Theater in Moskau nach sechs Jahren der Vorhang zu einer Wiedereröffnungsgala gehoben.

Als Ouvertüre mussten die Ehrengäste, darunter Präsident Dmitri Medwedew und Ex-Kremlchef Michail Gorbatschow, am Freitagabend zunächst dröhnenden Baulärm ertragen. Chor und Musiker in Overalls und mit Schutzhelmen spielten mit Baumaschinen auf der Bühne minutenlang die Renovierung des Gebäudes nach. Dann ging der Krach in eine Komposition aus Michail Glinkas Oper «Iwan Sussanin» («Ein Leben für den Zaren») über.

Auf dem Programm der live im Staatsfernsehen übertragenen Feier standen auch Auszüge aus Peter Tschaikowskys Ballett «Schwanensee», das 1877 am Bolschoi uraufgeführt wurde, sowie Auftritte von Stars wie Plácido Domingo und Angela Gheorghiu. Vor dem festlich anstrahlten Säulenbau verfolgten hunderte Moskauer trotz Temperaturen von nur knapp über null Grad Celsius auf Videoleinwänden das Geschehen in dem Gebäude. Das Areal nahe des Kremls war weiträumig von Sicherheitskräften abgesperrt.

Eintrittskarten für die Gala hatten nur Regierungsgäste und Diplomaten sowie einige frühere Bolschoi-Mitglieder wie die Ballettlegende Maja Plissezkaja erhalten. Sie gingen wie die weiteren Ehrengäste über einen roten Teppich und durch ein Spalier von Soldaten mit Paradeuniformen in das Gebäude.

Die Neueröffnung sei angesichts der vorangegangenen Probleme «ein Wunder», sagte Präsident Medwedew in einer Rede. Das Wichtigste aber sei, dass der Geist des legendären Musentempels erhalten geblieben sei. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa hatte sich die Leitung des Theaters gegen einen Auftritt des Kremlchefs inmitten des russischen Wahlkampfs ausgesprochen, da das Bolschoi eine kulturelle Einrichtung und kein politisches Forum sei.

Die historische Bühne erstrahlte erstmals wieder im goldenen Glanz der Zarenzeiten des 19. Jahrhunderts. Mit besonderer Spannung erwartete die internationale Kulturwelt die Qualität des historischen Klangs, den deutsche Ingenieure wiederhergestellt haben. «Natürlich bin ich aufgeregt», hatte Intendant Anatoli Iksanow kurz vor der Gala dem Fernsehsender Westi gesagt. Das im Sommer 2005 geschlossene einsturzgefährdete Theater wurde vom Mief der Sowjetzeiten befreit. Die Rundumerneuerung des markanten Säulentempels kostete nach offiziellen Angaben eine halbe Milliarde Euro.

Das oft als «Allerheiligste der russischen Musik» und als Nationalsymbol Russlands bezeichnete Theater gilt als Wiege des klassischen Balletts und der Opernkunst im Riesenreich. Das Bolschoi Theater ist zudem eines der größten und prunkvollsten Kulturhäuser der Welt. In den vergangenen Jahren war das Ensemble verstärkt international auf Gastspielen. Außerdem wurde neben dem historischen Gebäude eine neue kleinere, aber ebenfalls glanzvolle Bühne bespielt.