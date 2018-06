FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat sich am Freitag nach dem Höhenflug vom Vortag weiter deutlich über der Marke von 1,40 US-Dollar gehalten. Mit Blick auf den erfolgreichen EU-Gipfel zur Schuldenkrise seien die Anleger immer noch optimistisch gestimmt, hieß es von Händlern. Im Nachmittagshandel stand die Gemeinschaftswährung bei 1,4150 Dollar, nachdem sie sich seit dem frühen Morgen kaum bewegt hatte. Im Verlauf der Woche konnte der Euro damit um über drei Cent zulegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,4160 (Donnerstag: 1,4038) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7062 (0,7124) Euro.

Die "Hochstimmung der Anleger" nach dem EU-Gipfel habe sich in einen "verhaltenen Optimismus" gewandelt, beschrieb die Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank die Stimmung am Markt. Es werde zunehmend deutlich, dass mit dem Gipfel noch nicht alle Probleme in der Schuldenkrise gelöst seien. Am Morgen hatte das Bundesverfassungsgericht die Verfahrensregeln für die deutsche Beteiligung an Nothilfen des Euro-Rettungsfonds EFSF vorläufig für nicht anwendbar erklärt. Die Entscheidungsrechte des Bundestags dürfen nicht von einem Sondergremium aus neun Parlamentariern wahrgenommen werden. Die Entscheidung im Eilverfahren hatte laut Expertin Praefcke allerdings kaum Auswirkungen am Devisenmarkt.

Auch der enttäuschende Verlauf mehrerer Versteigerungen von Staatsanleihen in Italien habe kaum Auswirkungen auf den Kurs des Euro gezeigt, sagte Praefcke weiter. In den kommenden Handelstagen könnte nach Einschätzung der Expertin die Ernüchterung der Investoren über den weiteren Verlauf der Schuldenkrise aber stärker auf die Devisenmärkte durchschlagen. Dann könnte der Kurs des Euro auch wieder zurückfallen, "vielleicht schon in der kommenden Woche".

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87935 (0,87630) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 107,29 (106,39) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2211 (1,2213) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> fest gelegt. Der Preis für eine Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1.741,00 (1.718,00) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 38.730,00 (38.540,00) Euro.