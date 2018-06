Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat die Euro-Skeptiker in der FDP scharf attackiert. Es reiche nicht zu sagen, was man nicht will, man müsse auch sagen, was man will, so der frühere FDP-Vorsitzende in der «Frankfurter Rundschau». Westerwelle wandte sich damit gegen die Initiatoren des FDP-Mitgliederentscheids, die den für 2013 geplanten permanenten Euro-Rettungsschirm ESM zu Fall bringen wollen. Westerwelle kündigte an, aktiv für den ESM werben zu wollen.

