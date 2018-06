Berlin (dpa) - Kapitalismus-Kritiker wollen heute erneut in mehreren deutschen Städten auf die Straße gehen und gegen die Macht der Banken demonstrieren. In Berlin rechnen die Veranstalter mit 700 Teilnehmern, in Frankfurt/Main mit mehreren tausend.

Die sogenannte Occupy-Bewegung will den Auswüchsen des Kapitalismus Grenzen setzen. Schon seit Wochen demonstrieren Menschen weltweit in vielen Städten gegen die globale Macht der Banken.