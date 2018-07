Neu Delhi (SID) - Das Formel-1-Team Force India wird die Entscheidung über seine Fahrerpaarung für 2012 innerhalb der nächsten beiden Wochen bekannt geben. Teamchef Vijay Mallya erklärte, er sei von seinem ursprünglichen Plan, sich erst Mitte Dezember zu entscheiden, abgerückt, da Adrian Sutil um eine schnelle Lösung gebeten habe.

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass die Entscheidung schon gegen Sutil gefallen sei und der bisherige Ersatzfahrer Nico Hülkenberg sein Comeback als Stammfahrer geben werde. Sutil steht anscheinend in Verhandlungen mit Williams. Mallya erklärte, er gehe davon aus, dass die Entscheidung vor dem nächsten Rennen am 13. November in Abu Dhabi verkündet werde. Der Schotte Paul di Resta ist als Stammpilot wohl gesetzt.

"Ich habe drei Top-Fahrer, aber nur zwei können im Auto sitzen. Das wird eine schwierige Entscheidung für mich", sagte Mallya - und lobte danach ausdrücklich Hülkenberg. Dieser habe seinen Job als Ersatz- und Freitagsfahrer sehr gut gemacht, "und die Tatsache, dass er mit Williams in Brasilien auf die Pole Position gefahren ist, sagt schon alles".