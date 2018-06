London (dpa) - Manchester City hat die Tabellenspitze in der englischen Fußball-Eliteliga mit einem 3:1 (0:0)-Arbeitssieg gegen die Wolverhampton Wanderers souverän verteidigt.

Der FC Arsenal mit dem deutschen Nationalspieler Per Mertesacker setzte sich in einem turbulenten London-Derby mit 5:3 (1:2) beim FC Chelsea durch. Während die «Citizens» mit 28 Punkten klar in Führung bleiben, verbesserten sich die «Gunners» durch den Sieg beim Champions- League-Gegner von Bayer Leverkusen mit nunmehr 16 Zählern aus zehn Partien auf Rang sechs und halten Anschluss an die Spitzengruppe. Der FC Chelsea bleibt nach der zweiten Liga-Pleite in Serie mit 19 Punkten Dritter der Premier League.

Vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw konnte Arsenals Innenverteidiger Mertesacker nicht überzeugen. Er leistete sich bei den Gegentreffern von Frank Lampard (14. Minute) und John Terry (45.) Stellungsfehler. Der Champions-League-Kontrahent von Borussia Dortmund kam durch Robin van Persie (36.) und Andre Santos (49.) jeweils zum Ausgleich. Theo Walcott (55.) brachte Arsenal nach sehenswertem Solo mit 3:2 in Führung. Juan Mata gelang das 3:3 (80.), ehe van Persie (85./90. + 2) Chelsea zweimal eiskalt auskonterte.

Van Persie verbesserte seine Traum-Torquote im Jahr 2011 auf 28 Treffer in 27 Premier-League-Spielen. «Wir haben uns als Einheit wiedergefunden», sagte Arsenal-Trainer Arsene Wenger, «Robins Spielintelligenz und seine Vollstrecker-Qualitäten sind außergewöhnlich.»

Bayern Münchens Champions-League-Gegner Manchester City hat seinen historischen 6:1-Triumph im Derby bei ManU» vom 23. Oktober veredelt. Mit dem 3:1 gegen die «Wolves» verteidigte der englische Fußballmeister von 1968 mit 28 Zählern den Vorsprung von fünf Punkten auf Titelverteidiger und Stadtrivale Manchester United. Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko erzielte für die «Sky Blues» nach torloser erster Hälfte das erlösende 1:0 (52.). Aleksandar Kolarov (66.) und Adam Johnson (90. +1) machten bei einem Gegentreffer von Stephen Hunt (75./Foulelfmeter) den Pflichtsieg gegen perfekt.

Manchester United hat die 1:6-Pleite gegen den Stadtrivalen City gut weggesteckt. Die «Red Devils» gewannen mit 1:0 (1:0) beim FC Everton. Der Mexikaner Javier Hernandez (19.) entschied mit seinem Treffer die ausgeglichene Begegnung im Goodison Park.

Neues Schlusslicht ist Wigan Athletic. Die «Latics» verloren beim 0:2 (0:1) gegen den FC Fulham das achte Spiel in Serie . Für die Gäste trafen US-Nationalspieler Clint Dempsey (42.) und Moussa Dembele (86.).