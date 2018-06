München (dpa) - Mit der nächsten Heim-Gala hat der FC Bayern München seine Führungsposition in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll untermauert. Der deutsche Rekordmeister fertigte im 183. Derby den fränkischen Nachbarn 1. FC Nürnberg mit 4:0 (3:0) ab.

Damit präsentierten sich die Bayern wie schon im Pokal auch im Liga-Alltag prächtig erholt von der Bundesliga-Pleite am vergangenen Wochenende in Hannover. Mario Gomez mit seinen Saisontoren elf und zwölf (2./68. Minute), Bastian Schweinsteiger (19.) und Franck Ribéry (39.) trafen vor 69 000 Zuschauern in der einmal mehr ausverkauften Allianz Arena.

Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes, bei der Daniel van Buyten nach der Rot-Sperre von Jérome Boateng in die Innenverteidigung zurückkehrte, erwischte einen Traumstart. Nach Flanke von Schweinsteiger stand Nationalstürmer Gomez völlig blank und erzielte - freundlich bestaunt von den «Club»-Innenverteidigern Philipp Wollscheid und Timm Klose - nach nur 85 Sekunden per feinem Kopfball die Führung.

Derart kalt erwischt agierten die Gäste aus Franken, bei denen Trainer Dieter Hecking angesichts zahlreicher Ausfälle den erst 21 Jahre alten Mittelfeldakteur Wilson Kamavuaka in die Startelf beordert hatte, nun erst recht verängstigt. Nichts lief beim «Club» zusammen, gegen das überlegte und präzise Passspiel des Rekordmeisters fand das junge Team Heckings zudem keinerlei Mittel und war regelrecht zum Zuschauen verdammt.

Einfach zu schnell war das Spiel der Bayern für die «Club»-Elf - auch bei der Traumkombination vor dem 2:0. Kapitän Philipp Lahm setzte sich im Zusammenspiel mit dem erneut enorm spielfreudigen Ribéry durch und spielte völlig unbehindert auf Gomez. Der legte auf Schweinsteiger ab, der aus 19 Metern mit einem strammen Schuss erhöhte. Auch beim dritten Treffer vor der Pause lief die Nürnberger Defensive nur hinterher, Ribéry erzielte von der Strafraumgrenze seinen fünften Saisontreffer.

5:0 gegen den HSV, 7:0 gegen Freiburg, 4:0 gegen Hertha - auch Nürnberg geriet in München unter die Räder. Zwar schalteten Schweinsteiger und Co. im Gefühl des sicheren Sieges und zwei Gänge zurück. Doch es nützte den bemitleidenswerten Gästen nichts: Nach vorne ging weiter so gut wie nichts, und als der eingewechselte Jens Hegeler «Club»-Sturmspitze Tomas Pekhart einsetzte (55.), war der ansonsten meist arbeitslose Bayern-Keeper Manuel Neuer zur Stelle und vereitelte die Großchance.

Hinten kam es für die Franken dann noch schlimmer: Gomez hatte noch nicht genug und markierte sein 50. Bundesliga-Tor für den FC Bayern. Nürnberg durfte am Ende froh sein, dass die Niederlage nicht noch deutlicher ausfiel.