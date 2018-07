Liverpool (SID) - Der mexikanische Fußballstar Javier Hernandez hat den englischen Fußball-Meister Manchester United zum 1:0 (1:0) beim FC Everton geführt. Der Angreifer war in der 19. Minute zum Tor des Tages erfolgreich. Die Vorarbeit leistete Patrice Evra. Eine Woche nach dem 1:6-Debakel im Derby gegen den Lokalrivalen ManCity schob sich die Mannschaft von Teammanager Sir Alex Ferguson vorübergehend bis auf zwei Zähler an die Citizens an der Tabellenspitze heran. Der Pokalsieger traf am Samstagnachmittag zu Hause auf die Wolverhampton Wanderers.