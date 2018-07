Mailand (dpa) - Der frühere Champions-League-Sieger Inter Mailand hat in der Serie A bereits die fünfte Saisonniederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Claudio Ranieri verlor ihr Heimspiel gegen Spitzenreiter Juventus Turin mit 1:2 (1:2).

Mit nur acht Punkten aus nunmehr neun Spielen kommt Inter der Abstiegszone auf Platz 16 wieder gefährlich nah. «Juve» war durch Mirko Vucinic in der 12. Minute in Führung gegangen, die Mailänder schöpften nach dem 1:1 durch den Brasilianer Maicon (28.) neue Hoffnung. Doch fünf Minuten später sorgte Mittelfeldspieler Claudio Marchisio für die Entscheidung zugunsten der Gäste, die nach neun Spielen der italienischen Fußball-Meisterschaft mit 19 Punkten ganz oben stehen. Erster Verfolger ist Titelverteidiger AC Mailand (17), der 3:2 beim AS Rom gewonnen hatte.