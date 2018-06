Turin (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat das Topspiel beim Krisenklub Inter Mailand gewonnen und die Tabellenführung in der Serie A behauptet. Juve gewann den Klassiker mit 2:1 (2:1) und liegt damit weiter zwei Punkte vor Meister AC Mailand, der beim AS Rom 3:2 (2:1) gewann. In dieser Partie wurde Kevin Boateng bei Milan schon zum zweiten Mal in der laufenden Saison des Feldes verwiesen, Zlatan Ibrahimovic traf doppelt für die Rossoneri.

Mirko Vucinic (11.) und Claudio Marchisio (32.) trafen im Giuseppe-Meazza-Stadion für Juventus, der brasilianische Nationalverteidiger Maicon (27.) glich für Inter aus, das als Tabellen-16. am Sonntag sogar noch auf einen Abstiegsplatz rutschen könnte.

Zudem verlor Bayern Münchens Champions-League-Gegner SSC Neapel bei Catania Calcio 1:2 (1:1). Napoli hatte auf Sizilien zwar durch ein Blitztor von Edinson Cavani in der ersten Minute einen Traumstart in die Begegnung, musste aber nach 25 Minuten den Ausgleich durch Giovanni Marchese hinnehmen. Gonzalo Bergessio (48.) erzielte das Siegtor für die Gastgeber.