Freiburg (dpa) - Nach seinem entscheidenden Tor beim 1:0-Sieg seiner Leverkusener in Freiburg hat Michael Ballack einen Nasenbeinbruch erlitten. Das bestätigte eine Untersuchung in der Freiburger Uniklinik. Ob der 35-Jährige am Dienstag in der Champions League beim FC Valencia spielen kann, entscheide sich kurzfristig, so der Verein. Der frühere Nationalmannschaftskapitän, der schon in der 2. Minute das Siegtor erzielt hatte, zog sich die Verletzung offenbar in einem Zweikampf mit Freiburgs Jan Rosenthal zu.

