Paderborn (SID) - Der SC Paderborn hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und konnte beim 1:0 (0:0) gegen Erzgebirge Aue einen weiteren Sieg landen. Die Ostwestfalen sind damit seit neun Spielen ungeschlagen und verbesserten ihren Vereinsrekord. Mit 25 Punkten ist der SCP weiterhin Tabellenfünfter und rangiert drei Zähler hinter dem viertplatzierten FC St. Pauli. Kapitän Florian Mohr köpfte den Siegtreffer der Gastgeber vor 7329 Zuschauern in der 60. Minute auf Vorarbeit von Christian Strohdiek.

Für die Sachsen aus Aue ging indes eine Siegesserie von zuletzt vier Erfolgen hintereinander gegen Paderborn zu Ende. Gegen keinen anderen Verein gewann Aue in der 2. Liga so häufig (siebenmal). Der FC Erzgebirge ist mit 14 Punkten Tabellenelfter.

"In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft all das gezeigt, was sie zu mittlerweile 25 Punkten geführt hat. Das Tor war in dieser Phase überfällig", sagte SC-Trainer Roger Schmidt, "es wäre schade gewesen, wenn wir zwei Punkte liegen gelassen hätten. Unsere neue Zielsetzung ist die frühzeitige Sicherung der Klasse."

Beide Teams lieferten sich eine mäßige Vorstellung. Aue stand sehr kompakt in der Abwehr, die Paderborner hatten große Schwierigkeiten, sich Chancen herauszuspielen. Beide Teams neutralisierten sich, die Zuschauer sahen lange Zeit einen faden Kick. Erst nach dem 1:0 wurde die Begegnung etwas attraktiver, weil die Hausherren den Druck erhöhten. Mohr traf in der 63. Minute nach Doppelpass mit Nick Proschwitz die Latte des Auer Tores. 13 Minuten später scheiterte Paderborns Matthew Taylor aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Auer Keeper Martin Männel.