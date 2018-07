Inhalt Seite 1 — 13 US-Soldaten und vier Afghanen in Kabul getötet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kabul (dpa) - Beim bislang schwersten Anschlag auf die Internationale Schutztruppe Isaf in Kabul sind am Samstag 13 ausländische Soldaten getötet worden. Das teilte die Nato-geführte Isaf in der afghanischen Hauptstadt mit.

Der Selbstmordattentäter riss nach offiziellen afghanischen Angaben außerdem drei Zivilisten - darunter zwei Schulkinder - und einen Polizisten mit in den Tod. Die Isaf machte zwar keine Angabe zur Nationalität der Opfer, Bundesaußenminister Guido Westerwelle sprach aber von US-Soldaten.

Kabuls Polizeisprecher Haschmat Staniksai sagte, der Angreifer habe sich in einem mit Sprengstoff gefüllten Auto in die Luft gesprengt. Ziel sei ein Isaf-Konvoi gewesen. Die Taliban bekannten sich zu der Tat. Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid sagte, der Anschlag habe amerikanischen Militärausbildern gegolten. In dem Wagen des Attentäters seien 700 Kilogramm Sprengstoff verbaut gewesen.

Präsident Hamid Karsai erklärte, auch solche «unmenschlichen Taten» könnten die Entscheidung der afghanischen Nation für Frieden nicht schwächen. In einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin hieß es, Westerwelle verurteile «den Terroranschlag auf amerikanische Isaf-Soldaten in Kabul auf das Schärfste».

Im Mai vergangenen Jahres waren bei einem Selbstmordanschlag in Kabul 18 Menschen getötet worden, darunter fünf amerikanische und ein kanadischer Soldat. In den vergangenen Monaten war es zwar zu mehreren spektakulären Kommando-Operationen der Taliban in Kabul gekommen, nicht aber zu derart blutigen Selbstmordanschlägen.

Bei einem weiteren Zwischenfall in der südafghanischen Provinz Urusgan wurden drei Isaf-Soldaten getötet. Die Isaf teilte mit, ein Mann in einer Uniform der afghanischen Nationalarmee habe seine Waffe gegen afghanische und ausländische Truppen gerichtet. Der Angreifer sei ebenfalls getötet worden.

Nach Angaben des afghanischen Verteidigungsministeriums handelte es sich bei diesen toten Isaf-Soldaten um Australier. Ministeriumssprecher Sahir Asimi sagte, man prüfe, ob der Angreifer tatsächlich ein Armee-Angehöriger oder aber ein Aufständischer gewesen sei, der sich eine Uniform angeeignet habe.