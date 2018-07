Kabul (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mehrere ausländische Soldaten getötet worden. Das teilte die Internationale Schutztruppe Isaf mit. Ein Sprecher sagte, die genaue Zahl sei noch nicht bekannt. Das Innenministerium in Kabul teilte mit, auch drei afghanische Zivilisten und ein Polizist seien getötet worden. Mindestens drei weitere Afghanen wurden verletzt. Bei einem weiteren Zwischenfall in Südafghanistan wurden zwei Isaf-Soldaten getötet.

