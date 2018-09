Gaza (dpa) - Die Gewalt in Israel und im Gazastreifen eskaliert. Israel wurde am Abend von mindestens drei Raketen und drei Granaten aus dem Gazastreifen getroffen, teilte das Militär mit. Zuvor waren bereits drei Grad-Raketen russischer Bauart in verschiedenen Städten des Landes eingeschlagen. Mindestens drei Menschen wurden in der Hafentstadt Aschdod verletzt. Kurz darauf berichteten Augenzeugen von einer heftigen Explosion im Norden des Gazastreifens. Der Islamische Dschihad bekannte sich zu den Angriffen.

