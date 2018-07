Valencia (dpa) - Ein Amokläufer hat in der spanischen Hafenstadt Valencia drei Nachbarn erstochen und zwei weitere schwer verletzt. Der 33-Jährige hatte in einem dreistöckigen Wohnhaus am Südrand der Stadt an den Türen mehrerer Wohnungen geklingelt und mit einem Messer blindlings auf die Bewohner eingestochen. Der Täter wurde unmittelbar nach dem Blutbad in der Nacht festgenommen. Sein Motiv ist noch völlig unklar. Die Ermittler schließen nicht aus, dass ein seit langem andauernder Streit zwischen Nachbarn eine Rolle gespielt haben könnte.

