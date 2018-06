Darmstadt (dpa) - Der Schriftsteller Friedrich Christian Delius ist am Samstag mit dem renommierten Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden.

Der 68-Jährige sei ein «kritischer, findiger und erfinderischer Beobachter, der in seinen Romanen und Erzählungen die historischen Tiefendimensionen unserer Gegenwart auslotet», begründete die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung bei einer Feier in Darmstadt. Der mit 50 000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland und wurde zum 60. Mal verliehen.

Bundestagspräsident Norbert Lammert lobte in einem schriftlichen Glückwunsch die Literatur von Delius: «Sie belohnt uns mit genauen Einblicken und nachdenklichen Ausblicken eines aufgeklärten Skeptikers.» Delius schrieb in über 40 Jahren zahlreiche Werke. Sie führen durch die Vorgeschichte der NS-Zeit und über die Teilung Deutschlands bis in die Gegenwart.

Bei der Feier ging es auch um zwei andere, jeweils mit 12 500 Euro dotierte Preise. Der Historiker Arnold Esch nahm die Auszeichnung in Empfang, der Schriftsteller Günter de Bruyn konnte wegen einer Erkrankung nicht anreisen.