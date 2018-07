Greater Noida (dpa) - Weltmeister Sebastian Vettel hat bei der Formel-1-Premiere in Indien die Pole Position erobert. Der Red-Bull-Pilot aus Heppenheim raste in Greater Noida zum 13. Mal in dieser Saison auf Startplatz eins.

Damit fehlt dem Deutschen nur noch eine Pole Position zum Rekord von Nigel Mansell aus dem Jahr 1992. Zweiter in Indien wurde der Brite Lewis Hamilton im McLaren vor Mark Webber im zweiten Red Bull. Mercedes-Fahrer Nico Rosberg belegte Rang sieben. Adrian Sutil schaffte es als Achter ebenfalls in die Top Ten. Michael Schumacher und Timo Glock waren in der Qualifikation vorzeitig gescheitert.