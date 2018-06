13 US-Soldaten und vier Afghanen in Kabul getötet

Kabul (dpa) - Beim bislang schwersten Anschlag auf die Internationale Schutztruppe Isaf in Kabul sind 13 US-Soldaten getötet worden. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Washington. Der Selbstmordattentäter riss nach offiziellen Angaben in der afghanischen Hauptstadt außerdem drei Zivilisten - darunter zwei Schulkinder - und einen Polizisten mit in den Tod. Nach Kabuler Polizeiangaben sprengte der Angreifer sich in einem mit Sprengstoff gefüllten Auto in die Luft gesprengt. Ziel sei ein Isaf-Konvoi gewesen.

Tödliche Kämpfe in Syrien

Kairo (dpa) - Syrische Truppen und zur Opposition übergelaufene Deserteure haben sich auch heute in der Rebellenhochburg Homs blutige Gefechte geliefert. Dabei wurden nach Angaben von Aktivisten mindestens drei Menschen getötet und fünf verletzt. Die Truppen des Staatschefs Baschar al-Assad hätten die Stadt den zweiten Tag in Folge beschossen, hieß es. Gestern waren laut Opposition bei Kämpfen und Einsätzen gegen Demonstranten 40 Menschen getötet worden. Dutzende Armeeangehörige seien desertiert. Die Arabische Liga mahnte Assad eindringlich, das Blutvergießen zu beenden.

Selbstmordanschlag in der Türkei - drei Tote und 20 Verletzte

Istanbul (dpa) - Eine Selbstmordattentäterin hat in der Stadt Bingöl im Osten der Türkei zwei Menschen mit in den Tod gerissen und 20 weitere verletzt. Das teilte der Provinzgouverneur Mustafa Hakan Güvencer mit. Die Explosion ereignete sich in der Nähe eines Parteibüros der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan. Die Türkei feiert heute den 88. Jahrestag der Republikgründung.

Serben errichten neue Barrikade in Nordkosovo