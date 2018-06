Ballack trifft: Leverkusen siegt in Freiburg 1:0

Freiburg (dpa) - Bayer Leverkusen hat den Anschluss an das obere Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga hergestellt. Der Werksclub kam am Freitagabend zum Auftakt des elften Spieltages dank eines frühen Treffers von Michael Ballack zu einem 1:0 beim SC Freiburg. Für den ehemaligen Nationalmannschafts-Kapitän war es das erste Bundesliga-Tor seit dem 13. Mai 2006. Er musste in der 65. Minute mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ausgewechselt werden. Die Freiburger bleiben nach der neunten Saisonniederlage mit sieben Zählern Letzter.

Pauli hält Anschluss - Bochum besiegt Funkel München (dpa) - Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli bleibt dem Spitzentrio in der 2. Fußball-Bundesliga auf den Fersen. Zum Auftakt des 13. Spieltages meisterten die Hanseaten am Freitag auch die Auswärtshürde bei Union Berlin und untermauerten durch das 2:0 ihre Aufstiegsambitionen. Im Aufwind ist weiter der VfL Bochum, der gegen Alemannia Aachen und seinen früheren Trainer Friedhelm Funkel mit 1:0 gewann. Einen glücklichen Punktgewinn in letzter Minute konnte Hansa Rostock beim 1:1 gegen Energie Cottbus verbuchen.

Tennis-WM: Halbfinale komplett

Istanbul (dpa) - Das Halbfinale der Tennis-Weltmeisterschaft der Damen in Istanbul ist komplett. Die Australierin Samantha Stosur gewann am Freitag in der Weißen Gruppe das entscheidende Spiel gegen die Chinesin Li Na mit 6:1, 6:0. Die Weißrussin Victoria Asarenka hatte sich bereits für die Vorschlussrunde qualifiziert. Dagegen verpasste die Polin Agnieszka Radwanska die Runde der letzten Vier. Sie unterlag im letzten Match der Roten Gruppe der bereits qualifizierten Tschechin Petra Kvitova mit 6:7, 3:6. Von ihrer Niederlage profitierte die Russin Vera Swonarewa.

Brands im Halbfinale in Wien - Haas gescheitert

Wien (dpa) - Tennisprofi Daniel Brands hat das Halbfinale des ATP-Turniers in Wien erreicht. Dagegen ist Tommy Haas bei der mit 650 000 Euro dotierten Veranstaltung ausgeschieden. Während Haas am Freitag in seinem ersten Viertelfinale seit 26 Monaten dem ehemaligen US-Open-Sieger Juan Martin del Potro aus Argentinien mit 2:6, 4:6 unterlag, setzte sich Brands gegen den Belgier Steve Darcis mit 6:3, 6:4 durch. Der Qualifikant trifft in der Vorschlussrunde auf den an Nummer eins gesetzten Franzosen Jo-Wilfried Tsonga.