Luxemburg-Stadt (SID) - Die deutschen Volleyballer haben auf dem Weg zur Europameisterschaft 2013 in Dänemark und Polen lösbare Aufgaben vor sich. Bei der Auslosung am Samstag in Luxemburg erhielt das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) um Bundestrainer Raúl Lozano in seiner Gruppe den EM-Neunten Slowenien, die Ukraine und den Sieger des Duells zwischen Luxemburg und Schweden als Gegner zugelost. Die Qualifikationsturniere finden vom 6. bis 9. September und 13. bis 16. September 2012 statt, die Ausrichter stehen noch nicht fest.