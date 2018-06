Inhalt Seite 1 — «Spiegel»: G20-Länder wollen Finanzsektor reformieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg/Berlin (dpa) - Jetzt trifft es Finanzmärkte und Banken: Die G20-Länder wollen laut «Spiegel» umfassende Reformen beschließen. Mehr Eigenkapital, keine irrwitzig hohen Bonuszahlungen mehr - und keine garantierte Rettung durch die Steuerzahler.

Wie der «Spiegel» unter Berufung auf den Entwurf des Gipfel-Kommuniqués berichtet, will die Gruppe der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) bei ihrem Treffen in Cannes weitreichende Schritte zur Reform des Finanzsektors beschließen. Demnach sollen die Banken gezwungen werden, deutlich mehr Eigenkapital auszuweisen als bisher.

Übertrieben hohe Gehälter und Bonuszahlungen solle es nicht mehr geben, außerdem solle «künftig keine Finanzfirma mehr zu groß für eine Pleite» sein. Geplant seien strengere Aufsicht und neue, internationale Standards, nach denen Banken und andere Finanzinstitute abgewickelt werden könnten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am vergangenen Mittwoch bereits in ihrer Regierungserklärung angekündigt, der G20-Gipfel am 3. und 4. November müsse sich mit dem Problem der Systemrelevanz von Banken befassen. Zu groß, um unterzugehen - diese Regel dürfe es nicht weiter geben, sagte Merkel. Letztlich dürfe nicht mehr in allen Fällen der Steuerzahler haften.

Laut «Spiegel» heißt es auch in dem G20-Papier, dass im Falle der Abwicklung einer Finanzfirma Steuerzahler nicht für die Kosten aufkommen sollten. Geplant seien eine intensivere Aufsicht sowie neue internationale Standards, nach denen Finanzinstitute abgewickelt werden können. In der Frage des Eigenkapitals der Banken hatte zuvor auch der EU-Krisengipfel eine Entscheidung getroffen - und die Rekapitalisierung von Banken beschlossen.

Der Entwurf des G20-Gipfel-Kommuniqués sieht dem Bericht zufolge ein Bündel von Maßnahmen vor: Mit komplizierten Finanzprodukten, sogenannten Derivaten, solle künftig nicht mehr außerbörslich, sondern an Handelsplätzen und auf elektronischen Plattformen gehandelt werden. So könnten die Aufsichtsbehörden diese Geschäfte besser überwachen.

Laut «Spiegel» wollen die Staats- und Regierungschefs auch gegen Exzesse bei Gehältern und Bonuszahlungen im Finanzsektor vorgehen, «um zu verhindern, dass übertriebene Risiken eingegangen werden». Hedgefonds sollten strengerer Aufsicht und Regulierung unterworfen werden.