Dortmund (SID) - Hinter dem Einsatz von Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Sven Bender im Fußball-Champions-League-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen Olympiakos Piräus steht derzeit noch ein Fragezeichen. Der Nationalspieler musste in der Bundesliga-Partie am Samstag beim VfB Stuttgart (1:1) zur Halbzeitpause mit einem Taubheitsgefühl im Fuß ausgewechselt werden. Bereits im DFB-Pokalspiel gegen Dynamo Dresden hatte Dortmunds Mittelfeldspieler nach eigenen Angaben einen Schlag auf den Fuß bekommen. "Ich hatte gar keine Kontrolle mehr über meinen Fuß", sagte Bender auf der Homepage des deutschen Meisters.