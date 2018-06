Cagliari (SID) - Fußball-Nationalstürmer Miroslav Klose schwimmt mit Lazio Rom weiter auf der Erfolgswelle. Der 33-Jährige erzielte beim 3:0-Sieg seines Teams am neunten Spieltag der Serie A bei Cagliari Calcio in der 44. Minute den zweiten Treffer der Gäste.

Insgesamt weist Klose seit seinem Wechsel im Sommer vom deutschen Rekordmeister Bayern München zu Lazio nun eine Bilanz von acht Toren in elf Pflichtspielen auf, in der Liga traf er in neun Begegnungen sechsmal. Die Führung der Gäste hatte der Bosnier Senad Lulic (39.) erzielt, nach Klose war auch Tommaso Rocchi (89.) erfolgreich.

Durch den fünften Saisonsieg verdrängten die Römer mit nun 18 Punkten Titelverteidiger AC Mailand (17) vom dritten Platz. Tabellenführer ist Rekordchampion Juventus Turin, der am Samstag durch einen 2:1-Erfolg bei Inter Mailand die Krise beim Ex-Meister verschärfte. Inter hat auf Tabellenplatz 17 nur acht Zähler auf dem Konto.