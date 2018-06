Mainz (SID) - Der peruanische Fußball-Nationalspieler Claudio Pizarro hat seine Spitzenposition als treffsicherster ausländischer Torschütze in der Geschichte der Fußball-Bundesliga weiter ausgebaut. Beim 3:1-Erfolg in Mainz erzielte der Angreifer von Werder Bremen sein 150. Bundesligator. Er benötigte dafür 314 Einsätze im deutschen Fußball-Oberhaus.

Zweiter ist der Brasilianer Giovane Elber (133 Treffer in 260 Spielen) vor seinem Landsmann Ailton (106 in 219) und dem Schweizer Stéphane Chapuisat (106 in 228).