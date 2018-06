Braunschweig (dpa) - Eine Stunde mehr Schlaf oder Spaß bringt die Nacht zum Sonntag: Um 3.00 Uhr endet die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ), die Uhren werden um eine Stunde zurückgedreht.

Das Signal für die Umstellung der 100 Millionen Funkuhren haben die Mitarbeiter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig schon vor einiger Zeit einprogrammiert. Automatisch springen alle Funkuhren auf die Winterzeit, die die normale Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ist. Das Signal dazu sendet der mit einer Atomuhr in Braunschweig gekoppelte Sender DCF 77 in Mainflingen bei Frankfurt am Main.

