New York (dpa) - «Der gestiefelte Kater» hat in den USA und Kanada die Spitze der Kinocharts erreicht. An seinem ersten Wochenende spielte der Ableger der erfolgreichen «Shrek»-Filme nach Angaben der «Los Angeles Times» 34 Millionen Dollar ein. Vorwochensieger «Paranormal Activity 3» schaffte mit 18,5 Millionen Dollar nur gut die Hälfte. Justin Timberlake kam mit «In Time - Deine Zeit läuft ab» am Startwochenende mit 12 Millionen auf Platz drei. Deutsche Kinogänger können den Kater vom 8. Dezember an sehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.