Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. hat an die Hochwasseropfer in Thailand erinnert. Er möchte der von schweren Überschwemmungen betroffenen Bevölkerung in Thailand seine Nähe ausdrücken und für sie beten, sagte der Pontifex nach dem sonntäglichen Angelusgebet. Außerdem gedachte Benedikt den vor wenigen Tagen von schweren Unwettern heimgesuchten italienischen Regionen Ligurien und Toskana. Seit Ende Juli kamen bei den Überschwemmungen in Thailand 381 Menschen ums Leben. In Italien rissen Unwetter neun Menschen in den Tod.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.