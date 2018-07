Inhalt Seite 1 — Elf Tote bei neuer Runde der Gewalt in Nahost Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Keine Ruhe in Nahost: Eine neue Runde der Gewalt zwischen Israel und der radikalen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad hat mindestens elf Menschenleben gefordert.

Nach heftigen Angriffen auf israelische Grenzorte mit Dutzenden Raketen und Mörsergranaten erklärte der Dschihad am frühen Sonntag eine Waffenruhe. Am Nachmittag griff die israelische Luftwaffe jedoch erneut ein Ziel im südlichen Gazastreifen an.

Dabei wurden nach Angaben von Sanitätern ein militanter Palästinenser getötet und ein weiterer verletzt. Sie hätten einen neuen Raketenangriff vorbereitet, teilte die Armee mit.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drohte militanten Palästinensern mit weiteren Luftschlägen, sollte es wieder Raketenangriffe aus dem Gazastreifen geben. «Es gibt keine Waffenruhe», sagte Netanjahu nach Medienberichten. «Die andere Seite wird einen noch viel höheren Preis zahlen, bis sie aufhört zu schießen.»

Seit Samstag wurden nach Angaben der palästinensischen Rettungskräfte zehn militante Kämpfer bei israelischen Luftangriffen getötet. Ein 56-jähriger Israeli war am Samstag bei einem Angriff mit einer Rakete des russischen Typs Grad in Aschkelon tödlich verletzt worden. Es war der schlimmste Ausbruch der Gewalt zwischen beiden Seiten seit August.

Die israelische Journalistin Anat Kam (24) wurde unterdessen am Sonntag zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, weil sie geheime Militärdokumente an eine Zeitung weitergereicht hatte. Weitere eineinhalb Jahre Haft setzte das Bezirksgericht in Tel Aviv am Sonntag zur Bewährung aus. Die Dokumente hatten einem Journalisten als Beleg für die gezielte Tötung von Palästinensern durch die israelischen Streitkräfte gedient.

Auch in der Nacht zum Sonntag setzten militante Palästinenser ihre Raketenangriffe auf Israel fort. Seit den Morgenstunden herrschte dann zunächst Ruhe. Abu Ahmed, Sprecher der bewaffneten Dschihad-Brigaden Al Kuds in Gaza, teilte mit, man wolle eine Feuerpause einhalten. Die Organisation behalte sich allerdings das Recht vor, auf künftige Angriffe Israels zu reagieren.