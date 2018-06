Tel Aviv (dpa) - Militante Palästinenser im Gazastreifen haben in der Nacht die Raketenangriffe auf Israel fortgesetzt. Eine israelische Armeesprecherin teilte mit, seit Mitternacht seien zehn weitere Geschosse auf Israel abgefeuert worden. Als Reaktion habe Israels Luftwaffe sechs Ziele im Gazastreifen bombardiert. Ein 56-jähriger Israeli wurde bei einem Angriff mit einer Rakete russischen Typs in Aschkelon tödlich verletzt. In zahlreichen israelischen Städten wurde angeordnet, dass die Schulen heute, am ersten Arbeitstag der jüdischen Woche, geschlossen bleiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.