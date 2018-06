Köln (SID) - Der in den tödlichen Unfall des ehemaligen Motorrad-Weltmeisters Marco Simoncelli verwickelte Amerikaner Colin Edwards kann beim Saisonfinale am 6. November in Valencia nicht an den Start gehen. Der Yamaha-Pilot muss sich wegen der Verletzungen, die er beim folgenschweren Crash in Malysia erlitten hatte, einer Operation unterziehen.

Yamaha-Pilot Edwards hatte sich mehrere kleine Frakturen am linken Oberarm zugezogen, außerdem ist der Bandapparat in Mitleidenschaft gezogen. Der 37-Jährige kommt am Dienstag unters Messer und muss danach eine vierwöchige Pause einlegen.

Edwards und der neunmalige Weltmeister Valentino Rossi aus Italien hatten dessen Landsmann Simoncelli nach einem Sturz im MotoGP-Rennen mit ihren Maschinen überrollt. Der 24 Jahre alte Honda-Pilot Simoncelli starb wenig später an den Folgen des unglücklichen Zusammenstoßes.

"Ich habe mir Marcos Beerdigung angesehen und hätte mir gewünscht, dabei sein zu können. Meine Verletzungen haben eine Anreise leider unmöglich gemacht. Valentino hat stellvertretend für mich mit Marcos Familie gesprochen, dafür bin ich ihm dankbar", sagte Edwards.