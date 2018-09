Inhalt Seite 1 — Rekordjäger Vettel gewinnt Indien-Premiere Seite 2 Auf einer Seite lesen

Greater Noida (dpa) - Rekordjäger Sebastian Vettel hat als erster Indien-Sieger ein weiteres Kapitel Formel-1-Geschichte geschrieben. Der Doppel-Weltmeister raste auf dem staubigen Buddh International Circuit überlegen zu seinem 11. Erfolg im 17. Saisonrennen.

Er hat damit weiter Michael Schumachers Bestmarke von 13 Siegen aus dem Jahr 2004 im Visier. «Ja, Jungs, wir haben es geschafft», brüllte Vettel in den Boxenfunk. Zweiter beim gelungenen Debüt in Greater Noida wurde McLaren-Pilot Jenson Button, der in dieser Form Vize-Weltmeister werden dürfte. Als Dritter kam der Spanier Fernando Alonso im Ferrari ins Ziel.

Vettels Red-Bull-Teamkollege Mark Webber musste sich mit Rang vier begnügen. Der Plan des Teams, den Australier zur Not auch mit Vettels Schützenhilfe auf Gesamtrang zwei zu lotsen, ging diesmal nicht auf. Hinter dem längst als Champion feststehenden Hessen hat Button als WM-Zweiter zwei Rennen vor Saisonschluss nun 240 Zähler. Alonso liegt 13 Punkte dahinter, Webber fehlen 19 Punkte auf den Briten.

Ein starkes Rennen gelang Altmeister Schumacher. Der 42-Jährige fuhr von Startplatz elf noch auf Rang fünf vor und ließ dabei auch seinen Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg hinter sich. Adrian Sutil rettete beim Heimrennen seines Sahara-Force-India-Teams als Neunter gerade noch zwei WM-Punkte. Für Timo Glock war das Rennen mit einem kaputten Auto dagegen schon nach einer Runde vorbei.

Vor vollen Tribünen erlebte die Formel 1 in Indien allen Bedenken zum Trotz eine überzeugende Premiere. Vergessen war am Sonntag auch der kleine Ärger um streunende Hunde auf der Strecke bei der ersten Trainingseinheit zwei Tage zuvor.

Von seiner 13. Pole Position der Saison hatte Vettel einen guten Start erwischt. Nur der Brite Nigel Mansell war 1992 einmal öfter von ganz vorn losgefahren, der Deutsche kann den Rekord in den verbleibenden beiden Rennen aber noch übertreffen. Hinter Vettel konnte Webber seinen zweiten Platz nur wenige Kurven halten, ehe Button elegant vorbeizog. Auch Michael Schumacher arbeitete sich in Runde eins nach vorn, von Platz elf auf Rang acht.

Im Hinterfeld krachte es gleich mehrmals. Der Wersauer Glock musste seinen Marussia Virgin mit technischen Problemen in der Box abstellen. «Der Frontflügel war kaputt, die ganze linke Seite auch. Da hat es dann nicht mehr viel Sinn gemacht», sagte der Hesse.