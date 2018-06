Kiel (dpa) - Eine Liebesnacht auf dem Baustellenkran wird für ein junges Paar in Kiel teuer. In der Nacht waren der 23-jährige Mann und seine 24 Jahre alte Partnerin auf den rund 40 Meter hohen Kran geklettert und hatten es sich im Führerhäuschen gemütlich gemacht. Mitarbeiter einer nahen Klinik bemerkten die Verliebten und riefen die Polizei. Freiwillig wollte das Pärchen sein Liebesnest nicht verlassen, so dass Höhenretter der Feuerwehr den romantischen Ausflug beendeten. Die liebestollen Kletterer müssen laut Polizei die Kosten der Aktion in Höhe von 2000 bis 3000 Euro tragen.

