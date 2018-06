Berlin (dpa) - Jenseits der Euro-Krise will die CDU ihr soziales Profil schärfen: Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre CDU streben nach jahrelanger Ablehnung feste Lohnuntergrenzen von mindestens 6,90 Euro pro Stunde in Deutschland an. Die Partei will aber keinen vom Staat verordneten, bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn. Man wolle eine durch die Tarifpartner bestimmte Lohnuntergrenze und keinen politischen Mindestlohn, heißt es in einer Empfehlung der Antragskommission für den Parteitag im November in Leipzig. SPD und Linke boten Gespräche an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.