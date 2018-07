Tel Aviv (dpa) - Zehntausende Israelis haben am Abend bei den ersten Sozialprotesten seit der großen Sommerkampagne gegen die hohen Lebenshaltungskosten demonstriert. Die größte Kundgebung fand in Tel Aviv statt, wo nach Polizeiangaben etwa 20 000 Menschen auf die Straße gingen. In Jerusalem waren 5000 Menschen auf den Beinen. Auch in zahlreichen anderen Städten gab es Proteste. Die Kundgebung in der Stadt Beerscheva im Süden des Landes musste jedoch wegen der Raketenbeschüsse aus dem Gazastreifen kurzfristig abgesagt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.