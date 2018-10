St. Petersburg (SID) - Tennisprofi Marin Cilic hat das ATP-Turnier in St. Petersburg gewonnen. In seinem vierten Finalspiel des Jahres setzte sich die Nummer 22 der Welt mit 6:3, 3:6, 6:2 gegen den an Nummer zwei gesetzten Serben Janko Tipsarevic durch. Cilic holte den ersten Titel der laufenden Saison und den sechsten seiner Karriere.