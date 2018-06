Frankfurt/Main (dpa) - Nach seiner jüngsten Kursrally ist der deutsche Aktienmarkt am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet. Anleger gingen etwas zurückhaltend in die neue Woche, hieß es am Markt.

Auch schwache Vorgaben aus Übersee und enttäuschende deutsche Einzelhandelsumsätze wurden dafür verantwortlich gemacht. Der Dax fiel im frühen Handel um 1,05 Prozent auf 6280 Punkte, nachdem er seit dem Tief Anfang Oktober in der Spitze um mehr als 25 Prozent zugelegt hatte. Der MDax gab am Montag 1,18 Prozent auf 9229 Punkte ab, der TecDax verlor 0,31 Prozent auf 715 Punkte.

Finanzwerte wie Banken und Versicherer gehörten im Zuge von Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Anstieg zu den Verlierern: Die Papiere der Deutschen Bank büßten als zweitschwächster Dax-Wert 3,31 Prozent auf 32,085 Euro ein, Commerzbank-Titel verloren 1,95 Prozent.