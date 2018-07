Frankfurt/Main (SID) - Trainer Claus-Dieter Wollitz vom Zweitligisten Energie Cottbus ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich Wollitz im Spiel bei Fortuna Düsseldorf am 24. September (2:4) unsportlich an der Seitenlinie verhalten und sich unsportlich gegenüber dem Schiedsrichter-Team um Tobias Welz (Wiesbaden) geäußert habe. Gegen das Urteil des Einzelrichters kann innerhalb der Einspruchsfrist mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht beantragt werden.