Mailand (SID) - Der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng vom AC Mailand wurde nach seiner Roten Karte wegen Schiedsrichter-Beleidigung im Punktspiel gegen den AS Rom (3:2) für zwei Spiele gesperrt. Damit verpasst der ghanaische Nationalspieler die kommenden beiden Partien gegen Catania und Florenz. Für den Mittelfeldspieler war es bereits der zweite Platzverweis in dieser Saison, am sechsten Spieltag hatte er bei Juventus Turin (0:2) Gelb-Rot gesehen.

Sein Trainer Massimiliano Allegri wurde für seinen Protest gegen eine Schiedsrichter-Entscheidung im Spiel gegen die Roma mit einer Geldstrafe von 5000 Euro belegt.