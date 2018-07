New York (SID) - Rückschlag für Frank Rost: Der deutsche Torhüter hat mit den New York Red Bulls das Viertelfinal-Hinspiel der Play-offs der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS zu Hause 0:1 (0:1) gegen Los Angeles Galaxy um Superstar David Beckham verloren. New York hatte sich erst im Wildcard-Spiel durch den Erfolg (2:0) bei Vorjahresfinalist FC Dallas für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

Beckham legte den einzigen Treffer der Begegnung durch Mike Magee (15.) mustergültig auf und bescherte dem Westküstenteam damit eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am Donnerstag. Fehlen werden im zweiten Aufeinandertreffen New Yorks Rafael Marquez und Galaxy-Spieler Juninho, die nach dem Schlusspfiff in Handgreiflichkeiten verwickelt waren und die Rote Karte sahen.

Ex-Bundesligaprofi Landon Donovan hat die New York Red Bulls um den deutschen Torhüter Frank Rost als die unsportlichste Mannschaft bezeichnet, gegen er je in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gespielt habe. Nach dem 1:0 (1:0)-Sieg seiner Los Angeles Galaxy um Superstar David Beckham im Viertelfinal-Hinspiel der Play-offs war es zu Handgreiflichkeiten gekommen. New Yorks Rafael Marquez und Galaxy-Spieler Juninho hatten daraufhin die Rote Karte gesehen.

"Es gab einige Szenen, in denen uns Spieler von New York beleidigt haben", sagte Donovan, der in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und Bayern München spielte: "In all den Jahren in dieser Liga, habe ich gegen kein billigeres Team gespielt. Und das machen die schon das ganze Jahr so."

Bereits vor etwa zwei Wochen war New Yorks Star Thierry Henry durch einen Blackout negativ aufgefallen. Henry hatte im Ligaspiel bei Kansas City die Rote Karte gesehen, nachdem er einem am Boden liegenden Gegenspieler sein Knie in den Rücken gerammt hatte. "Du musst dich damit arrangieren. Aber am Ende hat ja die bessere Mannschaft gewonnen", sagte Donovan.