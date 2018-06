München (SID) - Für immer Bayern München: Franck Ribéry hat mit Nachdruck betont, dass er sich vorstellen kann, bis zum Karriereende beim deutschen Fußball-Rekordmeister zu bleiben. "Das hier ist perfekt für mich. Wenn mein Körper es zulässt, spiele ich auch noch mit 35 für Bayern", sagte der französische Nationalspieler der Bild-Zeitung. Bis 2015 steht der 28-Jährige aktuell bei den Münchnern unter Vertrag.

Hocherfreut über das Bekenntnis des Dribbelkönigs, der in der Bundesliga schon fünf Tore selbst erzielt und acht weitere vorbereitet hat, ist auch Sportdirektor Christian Nerlinger. "Francks Aussage beweist, wie wohl er sich wieder fühlt, wie sehr er sich mit Bayern identifiziert. Das zeigt er auch in den Spielen", sagte der 38-Jährige.

Nach zwei schwächeren Jahren läuft Ribéry in dieser Saison wieder zur Hochform auf. Der Mittelfeldspieler präsentiert sich so gut wie in seiner ersten Saison beim FC Bayern, als er zum Fußballer des Jahres gewählt wurde - und ist dazu auch privat glücklich. "Das ist gerade die schönste Zeit, die ich bei den Bayern hatte. Es ist super, ich fühle mich total wohl - im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren", sagte er der Münchner tz. Ex-Bayern-Coach Louis van Gaal habe ihm ständig gesagt, was er zu tun habe. "Aber ich weiß selbst, wie ich mich bewegen muss", sagte Ribéry.

Trainer Jupp Heynckes erkläre dem Franzosen dagegen, wie er noch besser spielen könne, "aber ohne Befehle". Deshalb sei er "wieder der Alte", sagte Ribéry. Die Zusammenarbeit mit Heynckes funktioniert so gut, dass Ribéry sich noch einige gemeinsame Jahre wünscht. "Ich hoffe, er bleibt noch sehr lange. Wir lachen und wir arbeiten. Alles zu seiner Zeit."

Am Ende der Saison sollen dann nach Möglichkeit große Titel stehen, im Idealfall im Finale im eigenen Stadion auch der erste Champion-League-Triumph für den FC Bayern seit 2001. "Ich hoffe, wir können uns diesen Traum erfüllen. Wir müssen Meister werden und wollen natürlich auch den DFB-Pokal holen", sagte Ribéry: "Aber der Champions-League-Titel ist etwas viel Größeres - für die Fans und den Klub".