Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat anlässlich der Unterzeichnung des Anwerbeabkommens mit Ankara vor 50 Jahren die Leistungen türkischer Zuwanderer in Deutschland gewürdigt.

Diese hätten «zum Wohlstand Deutschlands beigetragen», sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. «Sie sind ein Teil unseres Landes geworden.»

Außenminister Guido Westerwelle (FDP) schrieb in einem Beitrag für die Zeitung «Hürriyet», Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln seien seit Abschluss des Abkommens zu einem Teil Deutschlands geworden. «Erst halfen sie bei unserem Wirtschaftswunder. Dann kamen auch ihre Familien und Kinder. Heute gibt es zahlreiche, erfolgreiche türkisch-stämmige Unternehmer, Politiker und Fernsehstars.»

Die Grünen-Vorsitzenden Claudia Roth und Cem Özdemir erklärten in Berlin, die türkischstämmigen Menschen hätten Deutschland «bunter, multikultureller und lebenswerter» gemacht. «Das moderne Deutschland ist ohne sein türkisches Element kaum mehr vorstellbar.» Die 50 Jahre seit Vereinbarung des Anwerbeabkommens seien leider auch eine Geschichte vieler verpasster Chancen, um das Miteinander zu einem gemeinsamen «Wir» zu fördern, fügten sie hinzu.

An diesem Mittwoch wird in Berlin der Jahrestag des deutsch- türkischen Abkommens gefeiert. Dazu wird auch der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan erwartet. «Das Anwerbeabkommen hat unser Land verändert», sagte Merkel mit Blick auf die mehr als 2,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln, die heute in Deutschland leben. Es gebe heute viele sehr gut integrierte türkischstämmige Menschen, aber durchaus auch noch Probleme. Die Kanzlerin appellierte an die Integrationsbereitschaft der deutschen Gesellschaft wie auch der Zuwanderer. Wichtig sei die Sprache. «Man kann sich ein Land nur erschließen, wenn man die Sprache kann.»

Westerwelle schrieb, nie zuvor seien sich Deutsche und Türken so nahe gewesen. «Wir haben allen Grund, bei der Annäherung aneinander nicht nachzulassen: Das gilt für das Miteinander von Deutschen und Türken in Deutschland genauso wie für das Verhältnis zwischen der Türkei und der Europäischen Union.»

In der «Bild»-Zeitung mahnte Westerwelle Fortschritte bei den Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Türkei an. «Auf beiden Seiten gibt es Bremser und Hindernisse, die es zu überwinden gilt.» Die Türkei müsse «ehrlich, fair und mit Respekt» behandelt werden. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Türkei das Interesse an Europa verlieren könnte: «Ein Abwenden von Europa wäre für beide Seiten eine fatale Entwicklung - und deshalb müssen wir weiter daran arbeiten, die Türkei an Europa zu binden.» Die Union lehnt eine volle EU-Mitgliedschaft der Türkei ab.