Paris (dpa) - Ungeachtet von Warnungen aus den USA hat die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur Palästina als Vollmitglied aufgenommen. In der Generalkonferenz in Paris stimmte die große Mehrheit der Mitgliedstaaten dafür. Die USA dürften nun ihre Beitragszahlungen an die Unesco stoppen. Nach Angaben von US-Außenministerin Hillary Clinton ist es der US-Regierung gesetzlich verboten, Organisationen zu finanzieren, die die Palästinenser als Mitglied akzeptieren.

