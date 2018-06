Beirut (dpa) - Die Arabische Liga gibt dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad eine weitere Chance. Doch die Führung in Damaskus spielt weiter auf Hinhalten: Während sie über einen neuen Vorschlag der Liga für ein Ende der Unruhen beriet, gingen Regierungstruppen weiter gegen die Protestbewegung vor.

Menschenrechtler und Aktivisten berichteten, in der Stadt Homs und bei einer Razzia in der Ortschaft Harasta nahe Damaskus seien drei Zivilisten getötet worden. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete, Außenminister Walid al-Muallim habe mit dem Außenminister-Komitee der Arabischen Liga am Sonntagabend in Katar einen «ehrlichen Dialog» geführt. In einigen Punkten habe man bereits eine Einigung erzielt, in anderen Fragen bestehe noch Gesprächsbedarf.

Katars Außenminister, Scheich Hamad bin Dschasim Al-Thani, hatte nach dem Treffen erklärt, die arabischen Staaten wollten eine «ausländische Einmischung» im Syrien-Konflikt verhindern. Deshalb habe man die Liga nun einen zweiten Vorschlag erarbeitet.

Zum Inhalt dieses Dokuments machte der Scheich keine Angaben. Nach Informationen syrischer Oppositioneller soll das Regime Demonstrationen erlauben, die Militäreinsätze in den Protesthochburgen beenden und ihre Reformversprechen in die Tat umsetzen. Für ihre Antwort gab die Liga den Syrern Zeit bis Montagnacht.

Einen ersten Vorschlag der Liga, die von Assad bereits Mitte Oktober einen Abzug der Armee aus den Städten und einen Dialog mit der Opposition gefordert hatte, hatte die syrische Führung zurückgewiesen. Unter anderem hatte es Assad abgelehnt, dass sich Regierungsvertreter außerhalb Syriens mit Oppositionellen treffen sollen, die sich aus Angst vor einer Festnahme nicht nach Damaskus wagen. Eine von der Liga gewährte Frist von 15 Tagen verstrich ohne Ergebnis.

Auch der syrische Nationalrat, dem die meisten Oppositionsgruppen angehören, hatte erklärt, ein Dialog sei angesichts des Blutvergießens unmöglich. In einem Interview der britischen Zeitung «The Telegraph» erklärte Assad, es sei reine Zeitverschwendung, über den Nationalrat sprechen.

Regimegegner, die im Libanon Zuflucht gesucht haben, berichteten am Montag, ein syrischer Oppositioneller sei am Flughafen Beirut festgenommen worden. «Wir glauben, dass die Unterstützer Syriens im Libanon, die momentan die Regierung dominieren, den syrischen Behörden helfen, alle Aktivisten aufzuspüren, die in den Libanon geflohen sind», erklärte ein Aktivist, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen wollte. Seit Beginn der Proteste gegen Assad im vergangenen März sollen in Syrien weit über 3000 Menschen getötet worden sein.