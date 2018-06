Berlin (dpa) - Air Berlin sieht mit dem neuen Hauptstadtflughafen eine gute Ausgangslage, um sein Drehkreuz in Berlin auszubauen. Der Sommerflugplan 2012 werde «ein erster großer Schritt der Internationalisierung» sein.

Das sagte Vorstandschef Hartmut Mehdorn am Montag im künftigen Terminal des Flughafens Berlin Brandenburg. Der Flughafen soll am 3. Juni 2012 in Schönefeld eröffnet werden. Täglich würden dort dann sechsmal täglich bis zu 27 Air-Berlin-Maschinen landen und starten. Für Umsteiger seien die Wege im neuen Abfertigungsgebäude kurz, sagte Flughafenchef Rainer Schwarz.

Air Berlin wird in neuen Airport zehn Flugsteige an zwei Terminal-Stegen exklusiv nutzen. Mehdorn sprach von einer «einmaligen Chance», die sich für sein Unternehmen biete. «Das ist unser Home-Flughafen.» Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft werde vom kommenden Sommer an 70 Ziele nonstop anfliegen. Marktführer Lufthansa hatte vorige Woche angekündigt, von Berlin ab Sommer 38 Ziele in Deutschland, Europa und Nahost anzufliegen. Derzeit sind es 23.

Im kommenden Frühjahr will Air Berlin Mitglied der Luftfahrtallianz Oneworld werden. Mehdorn verspricht sich davon vor allem Wachstum auf den Langstrecken. Bislang bietet Air Berlin sieben Ziele in Übersee an, vier in Amerika (New York, Miami, Punta Cana, Varadero) und drei in Asien (Dubai, Bangkok, Phuket). Im Mai kommt Los Angeles hinzu, das dreimal wöchentlich ab Berlin angeflogen wird.

In diesem Jahr dürfte die Fluggesellschaft über die derzeitigen Flughäfen Tegel und Schönefeld rund acht Millionen Passagiere befördern - viermal mehr als im Jahr 2006.