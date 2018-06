Brüssel (dpa) - Die Nato hat ihren Militäreinsatz in Libyen offiziell beendet. Er dauerte sieben Monate. Weder in der Nato-Zentrale in Brüssel noch im zuständigen Hauptquartier in Neapel sind Zeremonien geplant. Heute endet auch die Gültigkeit der UN-Resolution, auf die sich die Nato gestützt hatte. Seit Ende März hatten Kampfflugzeuge rund 9600 Einsätze gegen militärische Einrichtungen der libyschen Regierung geflogen. Kriegsschiffe kontrollierten Schiffe, um Waffeneinfuhren zu verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.