Hamburg (dpa) - 245 Urlauber freuten sich schon auf Sonnenstunden am Roten Meer. Doch nach nur wenigen Minuten in der Luft war die Reise erst mal zu Ende: Ein Vogel geriet ins Triebwerk und zwang die Piloten zum Abbruch des Fluges. Die Boeing 757 konnte ohne Probleme wieder in Hamburg landen. Verletzt wurde niemand. Die Fluggäste sollten am Nachmittag mit einer Ersatz-Maschine zu ihrem Ziel, Hurghada in Ägypten geflogen werden. Bis dahin wurden sie am Flughafen von Condor-Mitarbeitern betreut.

