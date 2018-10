Berlin (dpa) - Ausstieg aus der Atomenergie, Abschaffung der Wehrpflicht, Infragestellen der Hauptschule - die CDU hat in diesem Jahr bereits viele Tabubrüche vollzogen.

Kommt jetzt in Sachen Mindestlohn die nächste Kehrtwende? Nein, von einem gesetzlich festgelegten Mindestlohn, wie ihn vor allem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert, ist die Union weit entfernt.

Was will die CDU?

Der CDU-Bundesparteitag Mitte November in Leipzig soll nach der Empfehlung der Antragskommission beschließen, dass eine «allgemeine verbindliche Lohnuntergrenze» für jene Branchen eingeführt wird, in denen es keinen tarifvertraglich festgelegten Lohn gibt. «Wir wollen eine durch die Tarifpartner bestimmte und damit marktwirtschaftlich organisierte Lohnuntergrenze und keinen politischen Mindestlohn», heißt es weiter. Soll heißen: Es ist keine gesetzliche Regelung geplant. Vielmehr sollen Arbeitgeber und Gewerkschaften diese Lohnuntergrenze aushandeln. Deren Höhe soll sich am Tarifabschluss für Zeitarbeitnehmer orientieren, der bei 6,89 Euro (Osten) bis 7,79 Euro (Westen) liegt.

Schwenkt die CDU auf die Linie des DGB ein?

Nein. Der DGB setzt sich seit Jahren für einen gesetzlichen Mindestlohn ein. Er sieht den Staat in der Pflicht, wenn tarifvertragliche Regelungen nicht zustande kommen. Zunächst forderte der DGB einen Mindeststundenlohn von 7,50 Euro. Der Bundeskongress im Mai 2010 beschloss dann eine Anhebung auf 8,50 Euro pro Stunde. In dem Beschluss hieß es weiter: «Der gesetzliche Mindestlohn soll dann als gesetzliche Untergrenze greifen, wenn Tarifentgelte in den jeweiligen Branchen unterhalb dieser Grenze liegen oder in der Branche keine bzw. nur teilweise tariflichen Regelungen gelten.»

Welche Position vertreten die anderen Parteien?